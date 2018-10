Impronte di dinosauro a Sezze, dalla Regione ok alla tutela dell'area

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è concluso l'iter per la tutela del sito nei pressi di Sezze dove sono state ritrovate alcune impronte di dinosauro.La Regione Lazio, con decreto del Presidente Nicola Zingaretti, «ha concluso l'iter di tutela di uno dei più importanti siti paleontologici italiani, tra i più rilevanti in ambito europeo, ampliando il Monumento Naturale 'Superfici calcaree con impronte di dinosauri presso il sito denominato ex Cava Petriannì e rinominandolo 'Fosso Brivolco e superfici calcaree con impronte di dinosaurì».«L'importanza culturale del sito è tale - spiega una nota dell'assessorato Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio - anche per la presenza, nell'attuale perimetro, di ulteriori testimonianze di eccezionale rilevanza per la preistoria dell'uomo, con grotte, pitture rupestri e giacimenti paleolitici, nonché evidenze monumentali di età romana legate al municipio romano dell'antica Setia, oggi Sezze. Un ulteriore volano per l'economia sostenibile del territorio».