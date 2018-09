Imprenditori arrestati: per risparmiare scuola senza fondamenta a Sperlonga

di Giovanni Del Giaccio

Avevano fatto un ribasso d'asta che doveva essere "coperto" da una perizia di variante, ma l'arresto nell'operazione Tiberio del responsabiledei lavori ha fatto saltare i loro piani. Gli imprenditori in carcere da questa mattina non si sono persi d'animo e hanno deciso di risparmiare sulle opere di ampliamento della scuola non scavando le fondamenta e utilizzando travi di meno della metà di quelli che erano previsti.Gli stessi imprenditori, inoltre, si erano aggiudicati grazie ai rapporti con lo stesso tecnico, che era responsabile del procedimento anche in Provincia, i lavori di ampliamento della palestra della scuola "Fermi" di Gaeta, promettendo denaro al tecnico. I due sono in carcere anche per questo, mentre ci sono altri cinque indagati tra i quali lo stesso resposabile unico del procedimento.Sui lavori della palestra si svolgeranno ulteriori accertamenti.