Mercoledì 14 Dicembre 2022, 09:29

Ammonta a cinquantamila euro il bottino della rapina ai danni di un imprenditore di Mondragone, avvenuta a pochi metri dalla banca dove si stava recando per depositare il denaro. È quanto avvenuto a Santi Cosma e Damiano lunedì scorso intorno a mezzogiorno proprio davanti alla Cassa rurale ed artigiana dell'Agro Pontino, l'ex Banca di credito cooperativo del Garigliano sita in Via Francesco Baracca, strada principale e trafficata del Comune aurunco. Una rapina che ha tutti gli aspetti di essere stata ben studiata, in quanto i tre malviventi, coperti da cappucci neri, hanno atteso che l'imprenditore, un uomo di 62 anni originario di Mondragone e titolare di alcuni supermercati e caseifici, si recasse alla Bcc per depositare gli incassi dei suoi esercizi commerciali.

A pochi metri dall'istituto di credito, in pieno giorno, lo hanno raggiunto e bloccato, strattonato, minacciato di morte con una pistola uno dei tre rapinatori era infatti armato, come raccontato dalla vittima e gli hanno strappato dalle mani lo zaino nel quale era contenuto il denaro contante, ammontante a circa cinquantamila euro. Un'azione durata pochi secondi, che al 62enne devono essere sembrati un'eternità. I tre hanno raggiunto un'autovettura parcheggiata poco distante, un Suv di colore nero, sul quale probabilmente era alla guida un quarto complice, e sono fuggiti a velocità sostenuta. L'uomo, sotto shock, ha chiamato i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Formia, diretti dal Maggiore Michele Pascale, che sono giunti sul posto, hanno acquisito le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza della Bcc e di alcuni esercizi commerciali posti nelle vicinanze al fine di risalire alla targa dell'autovettura e all'identità dei rapinatori. Sono state allertate tutte le stazioni dei carabinieri del comprensorio e anche dell'alto casertano, dove gli inquirenti ritengono possano essere fuggiti i malviventi.

Un episodio che segue di pochi giorni quello avvenuto a Minturno, ai danni del Conad di Via Antonio Sebastiani, anche in quel caso si tratta di un bottino ingente, circa quarantamila euro. Agendo di notte, una banda di ladri ha svuotato le due casseforti adiacenti all'ufficio amministrativo, sfondando un muro. Le immagini di videosorveglianza hanno ritratto due persone, con volto coperto e con indosso un cappello, che si introducevano all'interno dell'esercizio commerciale, mentre un terzo complice li aspettava fuori.