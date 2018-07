Farmaci per disfunzione erettile venduto illegalemente su internet: 6 denunciati. Perquisizioni da Latina a Roma

di Giovanni Del Giaccio

Importavano dall'estero e rivendevano on line, pubblicizzandoli su siti di incontri sessuali, farmaci per la disfunzione erettile. I carabinieri del Nas di Latina, insieme ai colleghi di Roma e alle compagnie di Ostia, Tivoli e Anzio hanno eseguito sei perquisizioni e sequestrato farmaci che avrebbero fruttato decine di migliaia di euro.



A tutti è contestato l'esercizio abusivo della professione di farmacista e la illecita importazione e commercializzazione di farmaci. Le perquisizioni sono state disposte dalla Procura della Repubblica di Roma. Il mese scorso i militari del Nas di Latina hanno avviato un'indagine sul commercio di questi "farmaci" e scoperto che il principio attivo veniva importato dall'estero per poi essere immesso sul mercato italiano nel quale i sei avevano "fidelizzato" numerosi clienti.



Seimila le pastiglie sequestrate oggi, insieme a supporti informatici, telefoni cellulari e altra documentazione al vaglio degli investigatori. Le sei persone coinvolte non sono professionisti del settore farmaceutico ma erano riusciti a mettere in piedi un giro di tutto rispetto.



I farmaci veniva recapitati in blister anonimi, dopo un contatto che avveniva nella maggior parte dei casi attraverso siti di annunci hard.

Domenica 22 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA