Impianto di telefonia abusivo, sequestro a Lenola: tre indagati

Una maxi stazione radio multigestore di telefonia mobile è stata sequestrata dagli uomini del Nipaaf di Latina per abusivismo edilizio. Accade a Lenola, in località Carduso, dove nella giornata di ieri sono stati apposti i sigilli, su richiesta del sostituto procuratore Simona Gentile e come disposto dal gip Giorgia Castriota.Le società, in accordo tra loro, avrebbero sostanzialmente presentato soltanto una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) ma avrebbero dovuto chiedere un vero e proprio permesso a costruire.Peccato che, nella zona in questione, il Piano regolatore generale preveda un vincolo di inedificabilità assoluta. Secondo l'accusa, insomma, le società committenti non avrebbero chiesto i permessi perché, semplicemente, non li avrebbero mai potuti ottenere. Tre, al momento, gli indagati: i due amministratori delle srl e Paolo Francesco Zannella, ex funzionario della Soprintendenza nonché firmatario dello sblocco dei lavori, precedentemente fermati per via di numerosi esposti dei cittadini.