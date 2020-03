Impianto a biometano a Latina Scalo, il Tar respinge il ricorso dei cittadini: «Privo di fondamento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Tar, sezione di Latina, ha respinto «perché privo di giuridico fondamento» il ricorso presentato da cinque cittadini contro l'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia il 31 dicembre 2018 alla società Recall Latina s.r.l. «per la costruzione e l’esercizio di un impianto di digestione anaerobica di rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata in Latina – Frazione Organica dei rifiuti solidi urbani, e speciali e Sotto-prodotti per la produzione di bio-metano in Latina-Scalo, via delle Industrie».I giudici hanno rilevato preliminarmente che «il parere favorevole rilasciato «dalla Direzione Valutazioni Ambientali e Bonifiche della Regione Lazio con la determinazione n. G04148 del 4.04.2017 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 30 del 30.04.2017, non è stato impugnato dai ricorrenti» e che nel merito «prescindendo anche dalle eccezioni di genericità dei motivi sollevate dalle parti resistenti, il ricorso è infondato in fatto e in diritto» perché a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti una serie di pareri compreso quello dei Vigili del fuoco sono stati regolarmente rilasciati e che le prescrizioni stabilite dalla Conferenza dei servizi dovranno essere seguite dalla società.