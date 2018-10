Impianti sportivi, il sindaco di Latina fa il punto su criticità Palasport e Piscina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l'approvazione in consiglio comunale della mozione sulla creazione di una consulta per lo sport presentata dai dem Enrico Forte e Nicoletta Zuliani e votata all'unanimità, il sindaco Damiano Coletta ha fatto il punto sulla situaizone attuale degli impianti sportivi, attraversoun videomessaggio sul web.«Ferma restando la necessità di dotare Latina di un nuovo impianto stiamo adeguando il Pala Bianchini alle norme di sicurezza. Il palazzetto al momento è già utilizzato dalle società di basket e calcio a 5, mentre per il volley l'obiettivo è quello di arrivare a consentirne l'utilizzo per la seconda partita di campionato» ha detto il sindaco. Come si ricorderà infatti il Comune è stato costretto ad ottenere una nuova certificazione antincendio su suggiolini e pavimentazioni (visto che gli uffici avevano smarrito le certificazioni consegnate dalle ditte al momento dell'acquisto una decina di anni fa) e i risultati (positivi) sono arrivati solo a fine agosto. «Questo ritardo .- ha spiegato il sindaco - ci ha consentito di risparmiare qualcosa come 300 mila euro, tanto sarebbe costato ricomprare seggiolini e rifare i pavimenti con requisiti antincendio».Altro argomento scottante la piscina. «Ricordo che abbiamo ereditato una anomalia contrattuale - ha spiegato il sindaco - per cui lo scorso anno è stato necessario trovare un accordo affinché le quattro società utilizzatrici si accollassero il pagamento delle spese per gas ed elettricità e ciò ha consentito l'apertura dell'impianto. Par la nuova stagione, le società hanno onorato quell'impegno economico alcuni giorni fa e quindi ieri ci siamo riuniti per rinnovare quell'accordo. La Pallannuoto e il suo presidente Francesco Damiani hanno deciso di fare altre scelte (andranno ad Anzio, ndr) , che rispetto anche se come sindaco farò di tutto per farli restare a Latina, per il resto mi auguro che l'accordo si possa rinnovare e che la piscina possa essere utilizzata anche quest'anno».