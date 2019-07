Immigrazione e sviluppo, Adinolfi (Lega) a colloquio con l'ambasciatore italiano a Bruxelles

Matteo Adinolfi, esponente pontino della Lega, ha incontrato l’ambasciatore italiano presso l’Ue, Maurizio Massari. Immigrazione e sviluppo i dossier affrontati durante il colloquio con l’europarlamentare pontino.

"Ho trovato il nostro rappresentante a Bruxelles molto attento alle sensibilità mie e della Lega sul tema del contrasto dell’immigrazione clandestina e sul diritto del nostro paese a difendere e controllare i propri confini - ha detto Adinolfi - Abbiamo però anche convenuto sulla mia proposta che, per contrastare adeguatamente i mercanti di uomini e l’immigrazione clandestina e incontrollata, servano interventi massicci in Africa, non solo da parte dell'Ue ma, sopratutto dell'Onu mediante un moderno piano Marshall in Africa che aiuti quei paesi a crescere e svilupparsi secondo il modello delle moderne democrazie occidentali". © RIPRODUZIONE RISERVATA