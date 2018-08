Immigrato morto dopo l'inseguimento ad Aprilia, domani presidio in piazza

Una iniziativa «per manifestare il proprio dissenso alla giustizia "fai da te", alle aggressioni razziste, alle politiche del governo sui migranti che le fomentano e contro le schedature incostituzionali e gli sgomberi arbitrari dei Rom che acuiscono questo clima di odio e di intolleranza».L'ha organizzata per domani, dalle 18 alle 20, Potere al Popolo di Aprilia a seguito dell'episodio accaduto nella notte fra sabato e domenica scorsi, riguardante la morte di un uomo di origine marocchina, Zaitouni Hady, deceduto dopo essere stato inseguito per 6 chilometri da due apriliani che ritenevano potesse trattarsi di un ladro.Gli organizzatori ritengono che «sia il momento di mandare un segnale tangibile» e invitano i cittadini, le cittadine, le associazioni e forze politiche del territorio ad unirsi al presidio che si terrà in Piazza Roma.