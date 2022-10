Ilary Blasi, esibizione da brividi al Circo: rischia di essere investita da una bicicletta

Pomeriggio da brivido a Latina per Ilary Blasy. La show girl si è ritrovata distesa per terra con una bicicletta che le è letteralmente passata sopra. E' accaduto domenica pomeriggio nel capoluogo pontino, ma c'è una spiegazione. La Blasi era ospite del Festival Internazionale del Circo in corso di svolgimento in questi giorni. Era arrivata con la figlia e la sorella tra gli appalusi del pubblico e si era accomodata in prima fila senza immaginare cosa sarebbe accaduto.

Lo ha raccontato lei stessa pubblicando una storia sulla sua pagina Instagram. Quando è sceso in pedana Jonathan Rossi, specialista nel free style acrobatico su BMX, ma avrebbe immaginato di dover fare cìda cavia. L'acrobata ciclista famoso in tutto il mondo l'ha invitata ad entrare nell'arena e le ha chiesto di stendersi a terra, poi ha inforcato la sua bici da acrobazia e più volte è saltato passando a pochi centimetri dal volto della Blasy, tra gli appalusi scoscianti del pubblico. Ilary si è divertita un mondo ed è tornata sorridendo al suo posto alla fine del numero acrobatico.