Coronavirus

Latina

Caterina Chiaravalloti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La macchina della giustizia cerca di ripartire anche se a piccoli passi e con tutte le precauzioni obbligate per il. Ma già ieri mattina davanti al Palazzo di giustizia dic’erano avvocati e parti dei processi, tutti con mascherina, in attesa del loro turno. Così come ha fatto pochi giorni fa il Procuratore della Repubblica anche il Presidente del Tribunaleha predisposto un decreto che regolamenta l’accesso al pubblico e l’organizzazione degli uffici di piazza Buozzi e della sede di via Filzi, decreto che è operativo da ieri e fino al 31 luglio prossimo.La maggior parte delle pratiche continueranno ad essere espletate per via telematica oppure previo appuntamento con le segreterie e l’accesso è consentito in alcuni settori – area esecuzioni, fallimentare – soltanto a dieci persone al giorno mentre per quanto riguarda l’ufficio dibattimento l’accesso al pubblico è consentito dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle12.30. Potranno accedere solo 5 persone, una ogni 20 minuti, per consultare fascicoli, principalmente quelli la cui udienza è fissata a breve. Per quanto riguarda l’Ufficio sentenze e impugnazione del gip-gup si suggerisce la prenotazione per la visione e la richiesta copie dei fascicoli attraverso posta elettronica consentendo la possibilità di ingresso nel Palazzo a due avvocati al giorno. Ma già da ieri mattina sono riprese le attività processuali vere e proprie, seppure a ritmo decisamente diverso e con tutte le precauzioni del caso.Quattro le udienze preliminari in programma per questa settimana fissate dai giudici Castriota, Molfese, La Rosa e Bortone ciascuna delle quali tratterà un numero ridottissimo di fascicoli, solo ed esclusivamente quelli che rivestono carattere urgente quindi con imputati detenuti o altre situazioni che rendono impossibile un ulteriore rinvio. Analogo discorso vale per alcuni processi in dibattimento le cui discussioni si terranno sempre durante questa settimana: anche in questo caso regole rigidissime perchè possono entrare in Tribunale solo ed esclusivamente i legali e le parti vale a dire gli imputati e le parti offese oltre a eventuali testimoni se dovessero essere ascoltati. L’elenco viene consegnato agli addetti alla vigilanza del Palazzo di giustizia che verificano e consentono l’accesso mentre nell’aula si va con la mascherina e mantenendo le distanze di sicurezza.