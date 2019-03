Il Tribunale di Latina dà ragione al Comune di Lenola: i locali della pizzeria tornano all'ente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il Tribunale di Latina dà ragione al Comune di Lenola nella causa per la gestione del bar-pizzeria ‘Miracolle’, a tutti noto come ‘Rusticone’, e dispone che entro il 14 agosto 2019 l’immobile pubblico torni nella piena disponibilità della collettività locale». Lo annuncia con una nota il Comune del sud pontino.La sentenza è stata emessa dal giudice Antonio Gabrielli lo scorso 14 marzo. «E la decisione pone dunque fine - spiegano dal Comune - senza lasciare adito a dubbi a una disputa sull’immobile e gli annessi servizi che andava avanti da ormai più di tre anni».Il Tribunale, in particolare, ha dichiarato «cessato il contratto di appalto intercorso tra Comune di Lenola e il privato, alla data del 31.12.2014», condannando quest’ultimo «al rilascio in favore del Comune di Lenola della struttura Bar-Pizzeria Miracolle, ed annessi servizi sito in Lenola alla via Padre Pio, località Madonna del Colle», entro 150 giorni dalla sentenza.«La cittadinanza lenolese torna finalmente in possesso di un bene comune per lei prezioso e importante – sottolinea Fernando Magnafico, primo cittadino di Lenola – che nel prossimo futuro potrà essere rimesso a disposizione degli interessi prioritari della nostra collettività, così da rispondere alle esigenze di rilancio e di crescita dell’economia locale cui puntiamo dal primo giorno del nostro insediamento. La sentenza del Tribunale conferma quanto ci aspettavamo e lo fa senza se e senza ma, fugando in modo definitivo tutte le questioni che da troppo tempo ormai erano aperte».