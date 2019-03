Treno travolge una persona alla stazione di Campoleone. Ritardi di 2 ore.

Tragedia sui binari della linea ferroviaria Roma-Napoli. Un Intervercity si è fermato poco prima della stazione di Campoleone, in seguito all’investimento di una persona. Questa la nota di Trenitalia: “Napoli, via Formia: dalle 14.45 circolazione ferroviaria sospesa fra Campoleone e Cisterna di latina per l’investimento di una persona. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario. I treni potranno subire ritardi fino a 120 minuti”. I passeggeri sono fermi sui vagoni, in mezzo alla campagna. Sul posto gli agenti del Commissariato di polizia di Cisterna. Ultimo aggiornamento: 17:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA