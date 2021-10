Il tenenente colonnello Luigi Galluccio alla guida del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 14:55

Il tenente colonnello Luigi Galluccio, 51 anni, di origini irpine, è il nuovo comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia. Succede alla guida del Reparto al tenente colonnello Sergio de Sarno, che insieme al comandante della Compagnia capitano Nicola maglione è stato assegnato ad altri prestigiosi incarichi. Il ten.col. Galluccio, già comandante del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma e con esperienze operative, tra le altre, a Milano e Salerno, proviene dall’Ispettorato per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, dove ricopriva l’incarico di capo Ufficio Addestramento e Studi. Inoltre è docente presso la Scuola di polizia economico-finanziaria e la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza e presso l’Università degli Studi di Bergamo. Nel suo saluto, l’ufficiale ha ringraziato i vertici delle Fiamme Gialle per il nuovo prestigioso incarico, assicurando il massimo impegno e un’assoluta collaborazione con le autorità e le altre forze di polizia “per proseguire e sviluppare l’attività di prevenzione e contrasto della criminalità economico-finanziaria, attraverso un’azione operativa equilibrata, efficace e proporzionata alla realtà socio-economica della provincia pontina, nell’ottica di tutelare l’economia sana favorendone il rilancio, a salvaguardia della collettività e dell’ordine pubblico economico. Il comandante provinciale, col. Umberto M. Palma, nel ringraziare il ten.col. de Sarno e il capitano Maglione per il prezioso lavoro svolto, ha rivolto al ten.col. Luigi Galluccio l’augurio di buon e lavoro, rinnovandogli la fiducia per il suo operato alla guida di un Reparto operativo fondamentale per la sicurezza economica e finanziaria della provincia.