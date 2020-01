"Il tempo di un caffè", la Lega di Latina lancia un format per incontrare i cittadini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamento per un caffè con la Lega di Latina. Si chiama proprio “Il tempo di un caffè” il nuovo format politico e si svolgerà domenica 2 febbraio alle 10 presso il bar “Poeta” del capoluogo. L'iniziativa culturale promossa dal partito e dal coordinatore pontino Armando Valiani punta a far incontrare esponenti della Lega e cittadini.«Una volta al mese – spiega Valiani – interverrà un esponente politico del territorio per farsi intervistare, discutendo di politica locale e nazionale insieme a tutti i militanti e simpatizzanti del nostro partito, per ascoltare il suo punto di vista».Per questa prima domenica è prevista la presenza del deputato Francesco Zicchieri, Coordinatore regionale Lega Lazio e vice capogruppo alla Camera.Ad intervistare il parlamentare leghista sarà Marco Maestri – coordinatore provinciale della Lega Giovani di Latina – che attraverso una serie di domande chiederà al politico , il ruolo che il partito di Salvini intende rappresentare all’indomani di futuri appuntamenti elettorali. «Sarà un’occasione importante di convivialità ed incontro con tutti i cittadini – dice Maestri – che durerà, appunto, il tempo di un caffè»