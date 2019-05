Il tedesco Moritz Karlitzek, 22 anni, è il nuovo martello della Top Volley Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confermato dalla Top Volley Latina, l’ingaggio dello schiacciatore tedesco di posto 4 Moritz Karlitzek, 23 anni il prossimo 12 agosto, nato in Baviera ad Hammelburg, un paese di diecimila abitanti.Karlitzek è alto un metro e 91, nelle due ultime stagioni è stato in forza all’United Volleys Frankfurt, dove è stato notato dal ds Candido Grande e dal coach Lorenzo Tubertini. Giovanissimo è entrato nel giro della nazionale tedesca allenata da Andrea Giani, con la quale due anni fa ha disputato in Polonia la finale dei campionati Europei contro la Russia, conquistando la medaglia d’argento.Alla sua prima esperienza in Italia il martello tedesco ha tra le sue doti caratteristiche il salto che gli consente di schiacciare a tre metri e mezzo e murare a 3,25.“Mi piacciono le sfide e sono pronto a misurarmi nel campionato italiano - ha commentato Moritz Karlitzek - Ho visto diversi filmati e seguito in tv quando era possibile cronache di partite della Superlega e so bene che qui si gioca a livelli molto alti. Per questo ho accettato la chiamata della Top Volley Latina. Il mio obiettivo è crescere tecnicamente e dare il mio contributo alla squadra”.Karlitzek va ad occupare uno dei posti 4 del roster affiancandosi al centrale Andrea Rossi e al libero Domenico Cavaccini. Attesa, ma certa, la conferma del regista Daniele Sottile alla sua undicesima stagione a Latina, dovrebbe a breve arrivare anche l’ufficializzazione per le altre due anticipazioni: l’opposto francese Jean Patry, 22 anni, due metri e 7 centimetri di altezza, la scorsa stagione al Montpellier, sua città natale. Un giovane emergente, per tre anni nella nazionale giovanile d’Oltralpe e con al suo attivo un argento con la nazionale maggiore nella Nations League del 2018 e il centrale canadese Arthur Szwarc anche lui 22enne lo scorso anno in forza all’Arago de Sète, cittadina costiera dell’Occitania, nel sud della Francia.“Stiamo costruendo la nostra nuova squadra - afferma il presidente della Top Volley, Gianrio Falivene - Anche nella prossima stagione saremo in campo a dire la nostra con lo stile che ci ha sempre caratterizzato con lo scopo di mettere in difficoltà tutti i nostri avversari. Continuiamo a impegnarci sul mercato e siamo alla ricerca di altri elementi tra cui un opposto e un altro posto 4 robusto”.