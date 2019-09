Il teatro "Ponchielli" a disposizione gratuitamente delle scuole di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Giunta comunale ha approvato la delibera sull’accesso e l’utilizzo del Teatro Ponchielli da parte degli istituti comprensivi di Latina. «Con questo atto l’Amministrazione stabilisce che ciascuna scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, potrà utilizzare gratuitamente la struttura per lo svolgimento di un evento nella stagione autunnale/invernale ed uno nella stagione primaverile. Il Comune inoltre si riserva la possibilità di svolgimento, all‘interno del Teatro, di un evento al mese nei modi che di volta in volta verranno concordati con l’Istituto Comprensivo “Alessandro Volta” - di cui il Ponchielli fa parte - e con gli interessati che hanno inoltrato formale istanza». Il coordinamento tra le richieste di utilizzo gratuito del Teatro Ponchielli da parte degli istituti, la possibilità di svolgimento di un evento riservata all’Ente e le necessità dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Volta” verrà svolto dal Servizio Teatri del Comune, di concerto con l’ufficio Scuola.«Il teatro è un luogo educativo, fantastico, straordinario e oggi a Latina questo luogo diviene accessibile per le scuole in modalità del tutto gratuita - commenta l’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianmarco Proietti -. È doveroso ringraziare l’Istituto “Volta”, perché tale delibera è stata possibile proprio riconoscendo alla scuola l’attività istituzionale a servizio degli altri istituti del territorio. Il patrimonio comunale è un bene comune, a disposizione di tutti. E oggi la Giunta fa sì che questo indirizzo divenga realtà».