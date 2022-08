Mercoledì 24 Agosto 2022, 11:44

Ci siamo. Il nove settembre apre Susi Hub, il super store della famiglia Pistilli nel cuore di Latina. E' tutto pronto. Cinque anni dopo aver acquistato l'immobile che un tempo ospitava il negozio Porfiri, e due anni e mezzo dopo aver avviato questo nuovo progetto, alle sei di pomeriggio dell'otto settembre il nuovo store aprirà i battenti. «Hub, chiamatelo hub - racconta Andrea Pistilli - In inglese vuole dire volano, è il centro da cui tutto parte».

Il centro di un universo con tante società e qualcosa come 300 addetti che ha le radici saldamente piantate a Latina. «Una storia lunga 50 anni nata dall'intuizione di Andreina e Claudio Pistilli - racconta il figlio - E' la storia di chi credeva nella possibilità di poter dare uno spazio a qualcosa che allora come oggi rappresenta la quintessenza dell'astrazione: l'idea di stile. Di quella esperienza resta immutato lo spirito. La ricerca continua».

La voglia di evolversi, di andare oltre è la stessa, anche se intorno è cambiato tutto. Del nuovo negozio non ci sono ancora immagini: «Vogliamo l'effetto sorpresa» dice Pistilli. «Quello che sarà SUSI ++ HUB non lo sa ancora nessuno, ma siamo certi che non sarà un semplice store: i nostri spazi saranno aperti a qualsiasi altro settore: dall'arte alla musica, dal food al gardening, dal toys allo sport».

Poi qualcosa trapela: «Sarà uno spazio diverso dallo store storico: il bianco etereo e quasi trasparente cederà il posto al travertino ed all'acciaio per spingersi fino al cemento grezzo affiancato da vetri e specchi. Un concetto ultra-moderno e visionario che però non dimentica l'integrazione con lo stile architettonico razionalista, tipico della città di Latina».

GLI SPAZI

Piano terra e primo piano, circa 800 metri quadrati, dedicati allo store, «anche se molto diverso dai negozi a cui siamo abituati». Poi al secondo piano uno spazio espositivo. «Un piano dedicato all'arte dove si susseguiranno mostre e installazioni, anche live, un momento museo ci sarà sempre». Si parte con le opere di Mirko Campiani. «E' di Bologna, è emergente, lo abbiamo scelto per far avvicinare i ragazzi alle opere d'arte, per far vivere l'esperienza dell'hub non solo con l'abbigliamento».

Poi, al terzo piano l'area lounge. «Uno spazio per aperitivi e per eventi - racconta Pistilli - con una cucina a vista e un bancone di otto metri in acciaio, uno spazio dedicato ai cocktail». Per l'apertura è stato chiamato Marco Cifra a gestire la parte food, poi si vedrà.

IL MARCHIO

«C'è tanta ricerca - ribadisce Pistilli - non ci saranno solo grandi marche di abbigliamento, ci saranno marchi alti certo, ma altri accessibili e di ricerca». Accanto al nome Susi Hub i due + + , un marchio che in città e non solo ha iniziato a fare capolino. «Abbiamo realizzato una linea di merchadising nostro con le due più, abbiamo già lanciato 1700 pochette colorate con il nostro marchio per spingerlo».

Chi ha già visto l'hub non ha dubbi: per vedere qualcosa di simile devi andare a Londra o a Parigi. «E' la nostra nuova frontiera - assicura Pistilli - proprio come quando hanno cominciato i miei genitori, se sia qui lo dobbiamo a loro».

Tutto pronto dunque per il 9 settembre: non ci sarà una inaugurazione, semplicemente alle 18 si apriranno le porte e l'hub accoglierà i clienti fino a mezzanotte. Sarà un evento per il capoluogo, tanto che i commercianti del centro stanno valutando se organizzare una notte bianca e restando tutti aperti fino a mezzanotte. Ci sono due settimane di tempo per metterla a punto.