Grande adesione alle votazioni web per le luminarie natalizie più belle della provincia di Latina, con il contest lanciato dal Messaggero. Alle 19 di ieri, i contatori del portale ilmessaggero.it hanno segnato 19.627 click per le sole sfide dei quarti di finale che vedono impegnate Latina contro Fondi, Minturno contro Aprilia, Gaeta in lizza con Pontinia e Terracina sfidante di Castelforte. Un gioco avvincente che durerà fino alle 16 di oggi, 16 dicembre. Allo stop dei contatori, il risultato decreterà i quattro comuni semifinalisti, con accoppiate stabilite tramite sorteggio.

Il turno successivo proseguirà dal 17 al 19 dicembre, con stop alle 16. La finalissima sarà invece disputata tra il 20 e il 22 dicembre, con termine sempre alle ore 16. Difficile fare previsioni per questo turno ai quarti di finale che si concluderà oggi pomeriggio.

Nelle sfide in corso, il comune che ha ricevuto maggiore consenso da parte dei nostri lettori è stato Minturno . La cittadina del Sud Pontino ha raccolto, fino alle 19 di ieri, 4.262 voti ponendosi in vantaggio rispetto alla sfidante Aprilia , con oltre il triplo degli abitanti, che ha invece totalizzato 2.857 preferenze. Spettacolare anche il duello tra Terracina e Castelforte , che per tutta la giornata di ieri si sono tenute testa, chiudendo alle ore 19 la prima con 4.050 voti e la seconda con 3.941 voti. Instancabili i supporter di Fondi : alle 19 il dato in suo favore è stato di 1.734 voti, ponendosi avanti rispetto alla città capoluogo che con gli oltre 126mila abitanti (il triplo di Fondi) allo stesso orario si è fermata a 1.677 click. La città che ha investito maggiormente sulle luminarie, ovvero Gaeta , stando sempre ai dati delle 19 di ieri, è risultata fanalino di coda della sfida in atto, raccogliendo appena 244 preferenze, in netto svantaggio rispetto a Pontinia che ha rastrellato 844 voti. Continuate a giocare con il nostro contest.



