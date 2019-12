«Il regalo della Polizia di Stato alla città di Latina», gli agenti al Goretti per donare il sangue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì mattina gli agenti della Questura di Latina, guidati dal questore Rosaria Amato, hanno effettuato una donazione di sangue nell’ambito di una iniziativa di solidarietà per la città di Latina. Ne ha dato comunicazione la questura spiegando che la donazione «è stata realizzata in collaborazione con l’Unità Operativa di Medicina Trasfusionale dell’ospedale Santa Maria Goretti-AUSL di Latina».Al termine della donazione il Questore Amato ha ringraziato sentitamente il personale dell’Unità Trasfusionale «per il supporto all’iniziativa» e ha dato appuntamento ai medici dell’Ospedale per la prossima primavera, quando gli agenti torneranno al Goretti per una nuova giornata di solidarietà.