Il racconto della deportazione degli ebrei nelle parole di Claudia Finzi Orvieto

«Racconto ai ragazzi ciò che è accaduto per indurli a riflettere non soltanto su quello che è storicamente avvenuto, ma soprattutto su quanto il razzismo sia purtroppo ancora un male vivo nella nostra contemporaneità». Sono le parole di Claudia Finzi Orvieto, testimone delle persecuzioni antisemite durante la Seconda Guerra mondiale, ospite nell'aula magna della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci di Latina.L'occasione è stata quella dell'evento "Educare alla memoria", organizzato dalle docenti dell'istituto Carla De david e Maria Grazia Marchionne. Durante le prime ore di lezioni gli studenti delle terze hanno portato avanti una staffetta simbolicamente rappresentata da una luce blu per commemorare la Shoah e per ricordare il pericolo ancora esistente di ogni forma di discriminazione.«Sono nata nel 1940 – ha raccontato ai ragazzi la signora Claudia Finzi Orvieto, originaria della comunità ebraica di Bologna e attiva in un'associazione romana che si occupa di testimoniare la persecuzione nazi-fascista subita dagli ebrei in Italia e in Europa – e sono riuscita a salvarmi insieme a mia sorella, a mio padre e a mia madre, perché avemmo la grandissima fortuna di recuperare velocemente dei documenti di identità falsi. Nel 1943 dopo l'armistizio tutto cambiò, difatti, da un giorno all'altro. Vivemmo dunque sotto falso nome ed è solo per tale ragione che oggi sono qui a raccontarvelo. La stessa sorte, purtroppo, non toccò, nella mia famiglia né a mio nonno né a mio zio, che invece furono deportati ad Auschwitz e lì trovarono la morte».«Tutto è nato in modo graduale e subdolo; - ha spiegato la signora Finzi Orvieto - le deportazioni sono state l'esplosione di un sentimento antisemita che serpeggiava da anni e che era stato legittimato dalle leggi. Nel 1937 Mussolini ordinò un censimento di tutti gli ebrei presenti in Italia, circa 51mila. Quegli elenchi vennero depositati nelle Questure e sulla base dei nomi che vi erano scritti avvenne poi il rastrellamento e la deportazione. Gli ebrei erano ritenuti una razza inferiore ed è proprio dal razzismo che ci dobbiamo difendere».