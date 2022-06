Il quintetto dell'Smg Under 15 batte (69-65) il Basket Roma: stasera (ore 20) semifinale contro Milano

Smg Latina avanti tutta nelle finali nazionali Under 15 maschili in corso di svolgmento in Friuli Venezia Giulia. Dopo aver vinto il girone di qualificazione, il quintetto pontino ha regolatro per 69-65 gli storici rivali del Basket Roma nei quarti di finale, entrando nelle quattro squadre più forti d'Italia di questa categoria. Il match è stato sempre condotto dai giovani orange, con Mickael Perez che oltre ad aver siglato 28 punti, ha acciuffato pure 27 rimbalzi, smazzando poi 7 assist. Stasera (ore 20) tutto in una notte per la finalissima di domani, contro i pari età della Ax Armani Exchange di Milano.

Smg Latina-Basket Roma 69-65 (pt 20-8, st 38-25, tt 51-44)

Smg Latina: Ravaioli 17, Tarnacau 5, Antinori, 2 Perez 28, Talano 4, Bottoni 2, Macaro 2, Pistilli ne, Colarullo, Zanier 7, De Domenico 2. Coach: Salzano.

Basket Roma: Mohamud 16, Regini 3, Moretti 17, Prelati 10, Rossi 2, Borgna, Martino ne, Colacicchi 11, Manfroni ne, Capodicasa, Zirpoli 6, Guidi ne. Coach: Maresca.

Arbitri: Mammola e Buonocristiani.



Semifinali - 3 giugno 2022

PalaCrisafulli, Via F.lli Rosselli 4, Pordenone

AQUILA BASKET TRENTO 2013 – VIRTUS PALL. BOLOGNA ore 18.00 - live su Twitch

AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO - SMG BASKET SCHOOL LATINA ore 20.00 - live su Twitch