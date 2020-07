Il prefetto Trio lascia Latina, il saluto alla città: «Qui un ottimo lavoro di squadra»

Due anni "impegnativi" alla guida della Prefettura di Latina, affrontando le emergenze che di volta in volta si sono create, dalle alluvioni che hanno messo in ginocchio alcune zone della provincia fino all'emergenza legata alla pandemia. Il prefetto Maria Rosa Trio lascia ora Latina per andare a ricoprire lo stesso incarico a Lecce. Al suo posto si insedierà tra pochi giorni Maurizio Falco, in arrivo dalla Prefettura di Piacenza.

«In questo periodo di permanenza a Latina - ha detto il prefetto Trio nel suo saluto alla stampa - credo di aver fatto il mio lavoro. Certo tutto è perfettibile e molte cose il tempo non mi ha consentito di completarle, però credo di essere riuscita, insieme a tutte le altre istituzioni, a fare un buon lavoro di squadra. E' un concetto che ripeto sempre. Devo ringraziare tutti, le forze di polizia, la Asl, l'ospedale, per tutto il lavoro fatto finora. Grazie ai sindaci e a tutto il personale della Prefettura».

Unico rimpianto, per il prefetto uscente, quello di non aver completato alcune cose e di averne dovute sospendere altre, a causa dell'emergenza Covid, come gli incontri con i ragazzi delle scuole nel Palazzo del governo di Latina.



