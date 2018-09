Il pontino Giulio Zeppieri vince ancora e si qualifica ai quarti degli Us Open jr

Il giovane tennista di Latina, Giulio Zeppieri, ha vinto ancora agli Us Open. Nella notte il diciassettenne pontino sul campo 13 di Flushing Meadows ha battuto il dominicano Hart con un perentorio 6-4 6-1, qualificandosi per i quarti di finale del torneo dove troverà la testa di serie n.1 del torneo, il taiwanese Chun Hsin Tseng. La partita è durata un'ora e un minuto.Zeppieri è nei quarti anche nel torneo di doppio juniores, in coppia con Musetti (anche lui nei quarti del singolare), affronterà gli statunitensi Fenty e Kinglsey.