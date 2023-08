Martedì 29 Agosto 2023, 11:22

A Borgo Bainsizza il pollificio riprende a pieno regime la sua attività e per cittadini e commercianti la vita da qualche tempo è tornata impossibile. Una storia di disagi non certo nuova quella dell'allevamento avicolo di via Bufalotto, già oggetto di numerose lamentele e passato per un sequestro e un processo, verbali e prescrizioni.

Nel 2014 venne chiuso per gli odori nauseabondi e qualche anno più tardi fu pubblicata un'ordinanza di sospensione dell'attività per il mancato adempimento di alcune prescrizioni previste dall'Autorizzazione unica ambientale e per la presenza di amianto in alcuni manufatti dell'impianto. In seguito agli adempimenti una nuova richiesta di inizio attività era stata inoltrata dall'impresa prima dell'inizio dell'estate e ora l'attività è ripresa ufficialmente a pieno ritmo. «La situazione è di nuovo disastrosa per il riavvio dell'allevamento avicolo. Viviamo fra le mosche e odori nauseabondi che peggiorano soprattutto di notte», denuncia Giuliano Pagura, presidente dell'associazione Amici del borgo. «La qualità della vita nella zona del nostro borgo spiega è seriamente compromessa a causa di questa attività. L'impianto in questione è stato già negli scorsi oggetto di sequestri da parte della Provincia per le sue precarie condizioni igieniche. Ci sono state prescrizioni volte all'adeguamento degli impianti per la sostenibilità ambientale, ma la situazione per noi residenti anche ora non è cambiata». Una trappola per mosche installata tre giorni fa proprio in prossimità dell'impianto è riuscita a catturarne una quantità enorme, migliaia forse, e le foto sono allegate alle richieste del comitato. «Viviamo disagi da diversi anni ormai il vice presidente dell'associazione, Marco Milani Siamo invasi dalle mosche e ne fanno le spese i residenti e chi gestisce attività commerciali. I miasmi hanno invaso tutto il borgo. Siamo preoccupati. L'attività è appena ripartita e il ciclo produttivo durerà un anno e mezzo almeno. Cosa ci aspetta? Ci chiediamo poi se l'impianto sia effettivamente a norma, se sia adeguato a contenere 80mila galline, se vengano effettuati i trattamenti necessari». «A questo punto aggiunge Giuliano Pagura vorremmo sapere dalle istituzioni e dagli organi di controllo se sono stati effettuati monitoraggi sulla struttura e se tutte le norme sono state rispettate. Questa per noi di Borgo Bainsizza è una nuova catastrofe. Il borgo non è più splo una zona di campagna, ci sono residenze, case e attività commerciali ma non c'è più qualità della vita».