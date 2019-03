Il "piccolo fiume" davanti la farmacia Isonzo: spreco d'acqua ma anche un pericolo per gli anziani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono mesi che un rivolo d'acqua attraversa via Pontinia, una sorta di piccolo fiumiciattolo che sgorga e invade la strada ma soprattuto uno spreco continuo visto che l'acqua fuoriesce senza interruzioni. Tutto sta accadendo proprio di fronte la Farmacia Isonzo, un punto di riferimento per famiglie e anziani del quartiere R6 che ormai hanno iniziato a familiarizzare con la perdita loro malgrado."Abbiamo fatto svariate segnalazioni ad Acqualatina per fare in modo che questa perdita di acqua potabile potesse essere riparata ma sostengono che il tutto sia in un'area privata - spiega Pietro Ferullo, uno dei soci della Farmacia Isonzo che ha inviato le segnalazioni ad Acqualatina - purtroppo la stessa problematica si presentò in passato e venne riparata, speriamo che il prima possibile si possa risolvere questo problema anche perché l'acqua poi finisce sui parcheggi riservati ai clienti che molto spesso sono persone anziane che potrebbero scivolare".Nel frattempo che si risolva il problema burocratico della competenza l'acqua continua a sgorgare fuori: uno spreco che poi invade anche la strada inzuppando cartacce, creando potenziali pericoli.