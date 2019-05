Il pentito racconta le estorsioni del clan Di Silvio e i fondi neri del Latina calcio

Servizio completo sull'edizione cartacea o sul

Per organizzare il sistema delle estorsioni, il clan Di Silvio poteva contare su un sistema ben rodato nel quale ognuno aveva un ruolo preciso.Agostino Riccardo, il pentito che sta raccontando come funzionavano gli affari del clan, era il responsabile dell'organizzazione delle estorsioni di cui rispondeva al capo Armando Di Silvio. Fa un nome che viene coperto da omissis: «Si rivolgeva a me portandomi la storia ossia la situazione di credito nella quale era richiesto il nostro intervento (...), io informavo Armando il quale dava il suo benestare (non è mai capitato che ci vietasse di agire) e definiva le modalità di azione».Dalle estorsioni al Latina calcio il passo è breve, i personaggi sempre gli stessi, spunta Costantino Di Silvio, detto "Cha Cha", padre di Renato Pugliese, un altro pentito.Il mercato della prima stagione in serie B, quella 2013-14? «Di Silvio accompagnò Maietta a fare la campagna acquisti a Milano con 5 milioni di euro in contanti» racconta Riccardo. La vendita di Crimi al Carpi? Altro che 7-800.000 euro «1 milione e 400.000 euro, i soldi in più vennero dati in nero». E il monte-stipendi previsto per la serie B? Nessun problema al limite dei 300.000 euro, perché per il resto «Maietta li pagava in parte in nero e molti si lamentavano di non essere pagati»