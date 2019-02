Il passaggio dalla carta al web, Beatrice Dondi al corso di Accademia Life a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stata una delle prime giornaliste a lavorare per la rete internet e ha raccontato la sua esperienza ai ragazzi del corso di “redattore di prodotti editoriali” organizzato da Accademia Life a Latina.Beatrice Dondi, giornalista dell’Espresso, ha lavorato per Kataweb (il portale del gruppo L’Espresso fondato nel 1999) e si è occupata di gestire il passaggio dalla carta stampata all’informazione sul web. E' stata, fra l'altro, tra i primi redattori di Blob, il programma di Rai Tre.Quest’incontro è il terzo della serie, dopo le interviste a tema calcistico visto da due prospettive differenti, con quella del calciatore Vincenzo D’Amico e quello del radiocronista Riccardo Cucchi.L’iniziativa rientra nel percorso esperienziale del corso dell'Accademia, diretta da Rinaldo Ceccano, e prevede 560 ore di lezione e stage in azienda. L’incontro è stato organizzato da uno dei docenti, il giornalista Stefano Greco.