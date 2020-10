Il Paratissima Art Station di Torino accoglie "Palingenesi", l'opera dell'apriliana Ilaria Pisciottani

Ilaria Pisciottani, artista di Aprilia, è stata selezionata per il Paratissima Art Station di Torino. Sarà in mostra fino al primo novembre con "Palingenesi", un'installazione che ha l'intento di riportare il visitatore al "ricordo" del grembo materno, quale rifugio sicuro, per "far scaturire un desiderio di rinascere in armonia con se stessi e con il mondo", ha spiegato l'artista.

La mostra si trova a Torino, presso l’ARTiglieria Con/temporary Art Center di Piazzetta Accademia Militare. L'evento è uno dei più importanti per gli emergenti dell’arte contemporanea in Italia e l'opera partecipa nella sezione Nice&Fair_Contemporary visions.

