Il Papa nomina il pontino Giovanni Checchinato arcivescovo metropolita di Cosenza

Il Papa ha nominato un pontino Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano. La scelta è caduta su monsignor Giovanni Checchinato, finora Vescovo di San Severo. Lo ha comunicato il Vaticano.

Checchinato è nato il 20 agosto del 1957 a Latina. Ha frequentato il Pontificio Collegio Leoniano di Anagni e l'Accademia Alfonsiana di Roma. Nel gennaio 2017 è stato nominato vescovo di San Severo ed ha ricevuto la consacrazione episcopale il 23 aprile successivo.

In seno alla Conferenza Episcopale Italiana, è membro della Commissione Episcopale per le Migrazioni. Nella Conferenza Episcopale Pugliese presiede la Commissione per il

servizio della carità e della salute.



Il vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno Mariano Crociata, «anche a nome del clero e della chiesa diocesana» ha espresso «le proprie felicitazioni e il caloroso augurio a monsignor Giovanni Checchinato per l’elezione ad Arcivescovo metropolita di Cosenza, comunicata oggi dalla Santa Sede». Dalla diocesi pontina si ricorda che anche in provincia Cecchinato «ha ricoperto vari incarichi negli Uffici pastorali diocesani e nelle parrocchie, senza dimenticare la decennale esperienza come Rettore del Seminario interdiocesano di Anagni, trovando sempre apprezzamento nelle comunità ecclesiali in cui ha prestato il suo ministero, fino alla sua elezione a Vescovo nel 2017».

«Al neoeletto Arcivescovo di Cosenza vogliamo far giungere la nostra preghiera per il nuovo servizio episcopale che svolgerà in terra bruzia - diconop dalla Diocesi - affidandolo all’intercessione della Madonna del Pilerio, lì venerata, e di santa Maria Goretti, patrona di Latina e dell’Agro Pontino».