Mercoledì 29 Maggio 2024, 18:48

"Sono molto contento di essere qui, per me questo è un incarico molto importante. Metterò tutto il mio entusiasmo e tutta la mia esperienza professionale per aiutare questo territorio complesso. Ho una splendida squadra con cui sicuramente raggiungeremo risultati positivi". Sono le prime parole del nuovo questore Fausto Vinci, nel giorno del suo insediamento a Latina.

Nella giornata di oggi, dopo la cerimonia di insediamento in questura accolto dai dirigenti e dai responsabili delle articolazioni interne e delle specialità della polizia di Stato, il nuovo questore ha incontrato il personale in servizio, le delegazioni delle organizzazioni sindacali della polizia e i dirigenti dei commissariati distaccati e poi ha fatto visita al prefetto Maurizio Falco per i consueti saluti istituzionali.

"Avremo grande attenzione per le infiltrazioni della criminalità organizzata - ha poi aggiunto nel corso del suo primo incontro con la stampa - ma ci occuperemo anche del quotidiano, dei piccoli reati che contribuiscono a creare un senso di insicurezza nella cittadinanza. Cercheremo quindi di essere presenti su tutto il territorio della provincia per dare una maggiore fiducia. Il questore è il questore di tutta la provincia. Qui ci sono realtà complesse e interessanti, sarò sempre presente".