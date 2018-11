Il nuovo pentito del clan parla di Maietta, Latina calcio, fondi neri e tanto altro: ecco i verbali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Intendo rispondere e proseguire nella collaborazione». Inizia così l’ultimo interrogatorio di Agostino Riccardo, il secondo pentito del clan Di Silvio. Trentacinque anni, attualmente detenuto in un carcere non specificato per motivi di sicurezza, sta collaborando con i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Roma dal luglio scorso.L’ultimo interrogatorio è avvenuto il 10 ottobre e il contenuto rischia di deflagrare a breve nel processo per l’inchiesta Arpalo che si aprirà in Tribunale a Latina il 6 novembre prossimo. Riccardo, infatti, è uno dei cinquanta testimoni che i pm Claudio De Lazzaro e Giuseppe Bontempo hanno chiesto di ascoltare in aula.Al momento Agostino Riccardo è stato sentito due volte dal pm De Lazzaro, applicato dalla Dda di Roma, e al centro dell’interrogatorio - almeno per quello che si può leggere - ci sono i rapporti con l’ex presidente del Latina Calcio ed ex parlamentare Fdi, Pasquale Maietta, che attualmente si trova in carcere e che in Arpalo dovrà rispondere insieme ad altri 12 imputati di reati che vanno dal riciclaggio, aggravato dalla trasnazionalità, al trasferimento fraudolento di valori, alla bancarotta fraudolenta, alla corruzione oltre a reati societari e tributari.Cosa può aver aggiunto Agostino Riccardo alla mole di accuse già contestate dalla Procura (e già corroborate dalle dichiarazioni di un altro pentito come Riccardo Pugliese) a Maietta, tra gli altri a Paola Cavicchi e a Fabrizio Colletti per il periodo in cui erano alla guida del Latina Calcio? Di certo ha parlato di Pierluigi Sperduti e della sua ascesa al fianco dell’ex presidente dell’Us Latina, di come cambiò tenore di vita andando a vivere in un appartamento costosissimo, attico e superattico con piscina. Ma anche delle riunioni che si facevano in un bar che era di fatto della moglie di Maietta e dove si facevano le riunioni anche «per le campagne elettorali». Si parla però anche «di appalti» e «di mazzette necessarie a chiudere le operazioni». Eravamo là tutti i giorni, dice Riccardo. E intende lui, Cha Cha, Palletta e Viola, tutti esponenti del clan.Il ruolo di Agostino Riccardo era quello di guardaspalle del figlio di Paola Cavicchi e veniva pagato 250 euro a settimana. Nel frattempo vede, ascolta, tiene a mente e oggi racconta agli inquirenti. Si parla di società, di cooperative, di evasione fiscale, di dipendenti non pagati, si parla di 30 o 40 società intestate a uno solo dei prestanome. Il pentito parla anche di Paola Neroni che conosce Maietta da una vita, che lavora con lui e che è diventata la moglie di Sperduti. Quando Maietta comincia a fare politica lei c’era già e, assicura Riccardo, ha sempre saputo tutto.L’interrogatorio del 10 ottobre è durato tre ore. Spunta fuori anche il nome dell’avvocato Paolo Censi, il penalista che si è ucciso con un colpo di pistola nel suo ufficio nel dicembre del 2014. Agostino Riccardo racconta che Maietta era agitato e che aveva perso molti soldi, milioni di euro. Un vorticoso giro di denaro che - sostiene il collaboratore di giustizia confermando le accuse di Arpalo - viene riciclato nel Latina calcio, ma aggiunge, anche «nei paradisi fiscali». Come lo sa? Glielo ha detto, riferisce, Costantino di Silvio detto Cha Cha. E quanto all’Unione Sportiva si parla di un viaggio a Milano per la campagna acquisti «con 5 milioni di euro in contanti». E anche dei fondi neri creati grazie alla cessione di uno dei giocatori più rinomati della gestione Maietta. Ufficialmente viene dichiarata la cessione per 800 mila euro, in realtà - assicura il pentito - ce ne sono altri 600 mila in nero, come in nero, aggiunge, veniva pagata anche una parte degli stipendi.E poi si parla delle liti tra Maietta e la Cavicchi. Ma anche di tanto altro. Sono almeno 8 le pagine dell’interrogatorio omissate dagli inquirenti e sono tanti i nomi che vengono fatti. Probabilmente una quindicina. Lo si desume dall’album fotografico allegato all’interrogatorio dove sono in chiaro solo quattro fotografie, quelle di Maietta, di Sperduti, della Neroni e di Pietro Palombi, dipendenti dello studio Maietta e coinvolti in Arpalo, tutte le altre sono coperte da segreto. E’ su questi nomi e sulle vicende di cui sono protagonisti che si concentra l’inchiesta della Dda di Roma.Vittorio Buongiorno© RIPRODUZIONE RISERVATA