Il mondo del calcio piange la scomparsa del tecnico ex Latina Silvio Argenio

La città di Latina piange la scomparsa del tecnico Silvio Argenio capace di guidare la formazione nerazzurra al terzo posto nel campionato di serie D nella stagione 2001/2002. Romano, classe 1963, lasciò un ottimo ricordo nel capoluogo al di là dei meriti sportivi. Grazie a quel piazzamento i pontini furono ripescati in serie C. Cordiale e sempre disponibile, riuscì a creare un gruppo in grado di regalare belle soddisfazioni al pubblico del Francioni.