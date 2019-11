"Il mio mare... conoscerlo e tutelarlo", l'iniziativa del centro socio assistenziale "Il veliero" a Ponza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Il mio mare... conoscerlo e tutelarlo". E' il progetto promosso dal centro socio assistenziale “Il Veliero” di Ponza iniziato il 20 novembre in occasione della "Giornata nazionale del mare" e che prevede una serie di incontri. L'iniziativa nasce da un’idea dell’assistente sociale Stefania Maria Grazia Bucalo e dall’educatrice Stefania Aprea del centro, in collaborazione con la Guardia Costiera di Ponza.«Grazie alla preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto - spiegano le ideatrici - si vuole lanciare ai giovani di Ponza un messaggio che miri alla conoscenza e alla tutela del mare, alla diffusione di una vera cultura del mare, sensibilizzando i ragazzi ad assumere una maggiore responsabilità nel rispetto e nella conservazione dell' habitat marino».I ragazzi saranno coinvolti in “lezioni” presiedute dal comandante della Guardia costiera dell'isola, il tenente di vascello Diego Baglivo, riguardo al ruolo fondamentale che la Guardia Costiera ricopre e sulle competenze che ha in mare, sul decalogo del bagnante fino alla spiegazione di come è strutturata un imbarcazione. Seguiranno poi delle attività pratiche, dall'insegnamento dei nodi marinari, alla simulazione di azioni di salvataggio a mare, fino alla visita agli scafi in dotazione.I ragazzi, infine, con l’ aiuto del docente Federico Pinto della scuola secondaria di I grado, potranno costruire una barca che verrà adoperata per la consueta “Gara delle bagnarole a mare” organizzata dalla Compagnia del Trinchetto, in previsione per la prossima primavera.Prossimo appuntamento l'11 Dicembre 2019.