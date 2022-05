Lunedì 9 Maggio 2022, 10:34 - Ultimo aggiornamento: 10:42

Il miglior pizzaiolo under 30 al mondo è pontino: si tratta di un 26enne di Fondi, Massimo Leone. Figlio d'arte, nei giorni scorsi ha conquistato la giuria del campionato mondiale Pizza Senza Frontiere, ideato dalla rivista di enogastronomia Ristorazione Italiana, tornando nella città della Piana sia con il premio assegnato al più bravo emergente che con quello per il secondo gradino del podio nella categoria pizza classica, oltre che con un ottimo quinto posto nella categoria pizza in pala.

Traguardi ottenuti ammaliando i votanti a 360 gradi - dall'aspetto della pizza al suo gusto, passando per aspetti come cottura e abbinamento - e che hanno tra l'altro aperto al giovane le porte di un talent show interamente dedicato all'arte bianca: Leone sarà uno dei 18 concorrenti di Masterchef Pizza. Intanto, all'ovvia soddisfazione del diretto interessato e della famiglia, titolari della rinomata pizzeria La Canadese, si è aggiunto l'orgoglio di un'intera comunità. Motivo per cui il sindaco Beniamino Maschietto ha voluto accogliere il 26enne in Municipio per congratularsi e conferirgli una targa per aver fatto «riecheggiare, a livello internazionale, il buon nome della città di Fondi».

Quali sono i segreti per sfornare una pizza mondiale? Nulla di esoterico, a sentire il ragazzo: «Impegno, costanza e passione per ciò che si fa», ha detto durante il ricevimento in Comune, non facendo mancare modestia, e non riuscendo a nascondere emozione ed un pizzico di imbarazzo. «Cerco di dare il meglio per raggiungere obiettivi sempre più grandi».

E il meglio, nel caso della competizione appena lasciata alle spalle, è consistito in una creazione davvero speciale: «Ho portato un impasto ai sette cereali, con una lunga maturazione e lievitazione. Gli ingredienti? Una base di crema di carciofi, mozzarella, un cuore di radicchio inserito a fine cottura, del pesce spada marinato, del guanciale croccante e delle scaglie di pecorino romano».