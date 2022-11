Forte vento e pioggia spazzano la provincia di Latina: inizia la conta dei danni

Una forte ondata di maltempo ha spazzato, per tutta la notte - e continua a farlo anche questa mattina - la provincia di Latina. Alberi spezzati e caduti un po' ovunque, mareggiate nelle località sulla costa, corrente elettrica che va e viene in alcuni quartieri del capoluogo, come ad esempio Piazza Moro.

Sulla Pontina, intorno alle 7:30, polizia e vigili del fuoco sono intervenuti perché l'insegna di un distributore di carburanti fuori servizio, poco dopo la Plasmon, era caduta in strada. Anche sull'Appia si registrano pini caduti, all'altezza di Terracina; idem sulla Litoranea all'altezza di Sabaudia. Si segnalano alberi precipitati anche a Latina città (Piazza Moro) e sulla Migliara 54.

Le previsioni davano forte maltempo per pioggia e vento, e ieri era scattata l'allerta arancione. Molti sindaci hanno chiuso per scuole per un giorno e consigliato di limitare gli spostamenti al minimo necessario. Le condizioni meteo sono pessime in molte località della provincia anche in questo momento.

A Borgo Vodice risultano allagamenti. A Fondi una tromba d'aria è ben visibile sul lungomare. A Formia il mare supera la scogliera, ma non si registrano danni.

Sabaudia si lecca le ferite dopo una notte di maltempo. La città si è svegliata con strade bloccate da alberi caduti e danni causati da pioggia e vento. Preoccupa la situazione della foce di Caterattino che congiunge il mare al lago di Paola. Una porzione di una delle due spalle è crollata. Sul posto si sta recando il sindaco di Sabaudia. Si teme per la stabilità dell'intera struttura. I volontari dell'anc di Sabaudia sono intervenuti in più punti a Molella. Sulla Litoranea hanno rimosso un albero. In via San Pietro sono giunti insieme a vigili del fuoco, carabinieri e 118 perché un capannone, portato via dal vento si è abbattuto su una casa. Fortunatamente non si sono danni a persone. In zona Baia d'argento sono cadute le linee telefoniche. La protezione civile comunale di Sabaudia è stata impegnata in numerosi interventi per rimozione di alberi caduti su via Litoranea e sulle Migliare. Danni anche sul lungomare Europa, a San Felice Circeo dove la violenta mareggiata ha colpito alcune strutture presenti e ha divelto persino la pavimentazione. Il molo sul lungomare ha ceduto.