Il maltempo flagella il lido di Latina. Il Comune pensa di chiedere lo stato di calamità

LATINA - Il maltempo che si è abbattuto in queste ore in provincia di Latina ancora una volta ha colpito principlamente la marina. La forte mareggiata che la scorsa notte ha interessato il litorale ha causato molti danni. A Latina alcuni stabilimenti sono stati letteralmente travolti dal mare. Le file di ombrelloni praticamente non ci sono più e le onde hanno portato via anche diverse suppellettili, dagli ombrelloni ai lettini. Senza contare che il vento ha distrutto buona parte degli arredamenti dei chioschi. Una situazione isostenibile per la quale il Comune sta pensando di chiedere lo stato di calamità alla Regione Lazio: "Sono anni che subiamo queste mereggiate - spiega l'assessore alla Marina Gianluca Di Cocco e imprenditore nel settore - i danni sono ingenti e quindi stiamo valutando questa possibilità".

Intanto ieri sera un albero è caduto sulla via Tor Tre Ponti, tra via Congiunte Destre e via Uccellara. Nessuno è rimasto ferito, ma la strada è stata a lungo bloccata al traffico in entrambi i sensi di marcia. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia.