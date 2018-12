Ultimo aggiornamento: 09:30

LATINA - Hanno passato la notte in palestra e da questa mattina hanno dichiarato occupato il liceo classico Dante Alighieri di Latina. Gli studenti, compatti, hanno deciso di protestare così il loro dissenso contro la decisione di accorpare il liceo con il vicino Vittorio Veneto, supportati anche dai genitori e da molti docenti con cui si sono confrontati. Già ieri pomeriggio i ragazzi erano deciso ad occupare ma la dirigente si è mostrata poco diposta ad ascoltarli e ad avviare con loro un discussione. I ragazzi sono pronti ad organizzare assemblee tematiche, la visione di film inerenti il tema.Ieri sera in palestra hanno fatto visita ai ragazzi anche l'assessore Gianmarco Proietti e i consiglieri Maria Grazia Ciofi, Massimo Di Trento e Valeria Campagna per portare il loro supporto, così come quello del sindaco Damiano Coletta che ha ricevuto in Comune una delegazione dei rappresentati degli studenti.