Il liceo artistico di Latina compie 50 anni, lo stilista Maurizio Galante: «Intitoliamolo a Claudio Cintoli»

Il Liceo artistico di Latina compie 50 anni e lo stilista Maurizio Galante, che lì ha studiato, in una lettera aperta propone di intitolarlo al docente prematuramente scomparso Claudio Cintoli: «Raccontava storie e ci faceva osare, osare era una delle parole chiave che anche se non pronunciata viveva come un'essere nascosto ma vitale. Cercare, sognare, libertà e identità: erano le altre parole chiave che pur non sapendo utilizzavamo senza misura» .Come ex alunno, Maurizio Galante, ha deciso di scendere in campo per dare un contributo di idee, sostenendo, insieme ad altri creativi, artisti ed ex studenti, il nome di Cintoli.«Sono certo che i nomi siano molti come molte le proposte, ma fondamentale mi sembra la scelta di un nome/messaggio importante e unico per la nostra città con il suo territorio, un nome importante per il mondo dell'arte e che sia testimonianza di momenti vissuti all’interno del nostro Liceo Artistico. Sono certo che la mia esperienza con Claudio Cintoli non sia la sola e a nome di tutti quegli studenti che hanno imparato a sognare credo di poter dire/urlare che il solo nome che si possa dare al Liceo Artistico di Latina sia il suo».