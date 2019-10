Il Latina ufficializza l'accordo con il nuovo tecnico Agenore Maurizi

Ora è ufficiale, Agenore Maurizi è il nuovo allenatore del Latina. Si attendeva la comunicazione del club nerazzurro, arrivata poco fa. Il tecnico di Colleferro, classe 1964, dirigerà nel primo pomeriggio l'allenamento con la sua nuova squadra e poi verrà presentato in conferenza stampa - alle 17,30 - al fianco del presidente Antonio Terracciano. Maurizi, che lo scorso anno ha portato in salvo il Teramo in serie C, prende il posto di Lello Di Napoli e avrà come obiettivo quello di portare la formazione pontina nei quartieri alti del girone G. Domenica il primo appuntamento ufficiale al Francioni contro la Torres. Durante l'ultimo incontro casalingo, vinto dai nerazzurri 2-0 contro il Portici, Maurizi era in tribuna © RIPRODUZIONE RISERVATA