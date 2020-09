Il Latina presenta i suoi giovani di lega. Claudio Di Emma responsabile dell'area medica

LATINA - A meno di 48 ore dal primo match di campionato di serie D contro il Gladiator, il Latina Calcio 1932 definisce quattro acquisti. Giovani di lega che già da diversi giorni si stavano allenando agli ordini di Raffaele Scudieri e che sono finalmente diventati a tutti gli effetti calciatori nerazzurri.



Parliamo del difensore centrale Andrea Giorgini, classe 2002, che ha militato nelle giovanili dell’Ascoli per poi passare al Fano, Filippo Vinacri, altro difensore del 2002 più volte convocato in Nazionale Under 17 di Lega Pro, Simone Di Bartolomeo (2001), centravanti cresciuto nelle giovanili della Roma, e Gianni Calagna, nato nel 2001, attaccante esterno formatosi nelle giovanili del Brescia.

Il club ha reso noto anche il nome del responsabile sanitario: si tratta del dottor Claudio Di Emma, medico sportivo e specialista in urologia. © RIPRODUZIONE RISERVATA