Il Latina perde il derby e aspetta i play off, il Monterosi fa festa e vola in serie C

Il Latina poteva solo guastare la festa al Monterosi, invece l'ha resa più dolce e la formazione viterbese - dominatrice del girone G del campionato di serie D di calcio - è promossa in C. I nerazzurri, tra i favoriti alla vigilia insieme alla formazione che alla fine ha conquistato la vittoria, hanno perso (2-0, reti di Piroli e Sowe nella ripresa) e consegnato matematicamente il primo posto agli avversari.

APPROFONDIMENTI CALCIO Latina Calcio 1932, ufficiale il ritorno in panchina di Raffaele...

Il Latina - rimasto in 10 nell'ultimo quarto d'ora per l'espulsione di Allegra, proprio dopo la sfida interna al Monterosi (vinta 1-0 dalla squadra di D'Antoni) - hanno iniziato il loro periodo di crisi, hanno cambiato allenatore, poi è tornato Scudieri sulla panchina ma ormai la frittata era fatta. Adesso i nerazzurri sembrano destinati al secondo posto e a giocarsi nei play off l'obiettivo stagionale.

IL TABELLINO

MONTEROSI (4-4-2): Salvato, Piroli, Petti, Costantini, Buono, Cancellieri, Sivilla (27’ st Sowe), Montanari (30’ st Angeli), Caon (13’ st Persichini), Capodaglio (13’ st Borrelli), Rea. A disposizione: Torelli, Vagnoni, Pellacani, Zambrini, Lucatti, All. D’Antoni.

LATINA CALCIO 1932 (3-4-3): Alonzi, Pompei (27’ st Atiagli), Sevieri (30’ st Garufi), Teraschi (19’ st Mastrone), Corsetti, Barberini, Di Emma (16’ st Orlando) Calabrese (19’ st Di Renzo), Allegra, Giorgini, Sarritzu. A disposizione: Gallo, Ricci, Calagna, Pastore. All. Scudieri.

Aribitro: Dario Duzel di Castelfranco Veneto.

Assistenti: Ares Beggiato di Schio e Giuseppe Ladu di Nuoro.

Marcatori: 2’ st Piroli (M), 47’ st Sowe (M)

Ammoniti: 20’ pt Calabrese (L), 5’ st Capodaglio (M), 19’ st Allegra (L), 40’ st Buono (M)

Espulsi: 35’ st Allegra (L doppia ammonizione)

Note: recupero 3’ pt e 4’ st

Angoli: Monterosi 6 - Latina Calcio 1932 9

Ultimo aggiornamento: 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA