Un investimento di «svariate centinaia di milioni di euro», 200 nuovi posti di lavoro e un sito produttivo di 65 mila metri quadrati. Sono i numeri del nuovo stabilimento di via Del Prete a Cisterna di Stevanato, gruppo leader a livello mondiale nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, di tubofiale in vetro per iniettori a penna per insulina ed è il secondo produttore mondiale di flaconi in vetro. È una delle poche aziende italiane quotate a Wall Street. «Noi siamo presenti dal 1993 a Latina, acquisito per la produzione di fiale proprio perché Latina è una hub farmaceutica storica molto importante a livello nazionale, qui c’è anche il futuro del settore biologico», racconta Franco Stevanato, presidente esecutivo del consiglio di amministrazione di Stevanato group. «Quando nel 2020 abbiamo deciso di ampliare la nostra capacità produttiva, dovevamo costruire una dislocazione in America e una in Italia. Qui a Cisterna non siamo riusciti a fare una fabbrica ex novo, non c’erano i tempi: abbiamo trovato questo stabilimento e l’abbiamo convertito». Qui c’era la Eurotire, si producevano ruote: «Aveva la dimensione necessaria per le nostre esigenze. Abbiamo installato linee ad alta velocità per fare il forming delle siringhe, l’assemblaggio dell’ago, lavaggio, siliconatura e sterilizzazione». «A Cisterna abbiamo iniziato a produrre lo scorso anno: è stato tutto molto veloce, come tempi è stato uno dei successi più importanti di Stevanato, che dal 2022 a oggi ha investito 1,1 miliardi di euro tra Piombino Dese, Indianapolis negli Stati Uniti e, appunto, Cisterna». Pregi di questo territorio? «C’è una cultura farmaceutica consolidata, l’università sforna competenze, il sito di Tor Tre Ponti, con 200 addetti, funziona molto bene». Franco Stevanato è alla terza generazione. Iniziò nonno Giovanni nel 1949, falegname con grande inventiva, che in un locale attiguo alla stazione di Mestre iniziò a produrre flaconi in vetro. Il salto è avvenuto con l’automatizzazione del processo, grande intuizione del nonno. Mio padre ha dato una struttura industriale, a fine anni Novanta il nostro export è iniziato ad andare forte, oggi il 90% del fatturato arriva da fuori Italia. Negli ultimi 20 anni insieme a mio fratello abbiamo cercato di portare la nostra crescita attraverso tre assi: globalizzazione, ricerca-sviluppo, su cui investiamo circa il 4% del nostro fatturato, e acquisizioni mirate per aumentare le competenze». Oggi ci sono 19 stabilimenti Stevanato in 9 Paesi diversi su tre continenti, 5.600 dipendenti, 10 miliardi di pezzi l’anno prodotti: rifornisce le 25 case farmaceutiche più grandi del mondo, con un portafoglio di 700 clienti, i primi al mondo sui flaconi sterili.

Stefano Cortelletti

