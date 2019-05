Il giro d'Italia mercoledì a Terracina, le altre città interessate e gli orari della carovana rosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì 15 maggio la provincia di Latina verrà attraversata dai corridori del Giro d’Italia, sarà la tappa numero cinque che da Frascati raggiungerà Terracina per un totale di 140 chilometri. Ci saranno due traguardi volanti da seguire con il cuore a mille (a Cisterna e Latina) e un Gran Premio della Montagna a Sezze.Ma vediamo nel dettaglio quali saranno i passaggi: la partenza verrà data da Frascati alle 13:55 e lo sciame colorato attraverserà l’abitato di Velletri intorno alle 15, poi la prima cittadina pontina ad essere toccata sarà Cisterna di Latina che potrà assistere al transito intorno alle 15:15 (nella peggiore delle ipotesi il primo transiterà alle 15:25, a seconda della velocità che il gruppo o qualche scattista intenderà mantenere) ma prima del passaggio dei ciclisti (con notevole anticipo) ci sarà il passaggio della Carovana del Giro, una serie di automezzi commerciali che distribuiranno gadget e faranno intrattenimento. Superata Cisterna di Latina il passaggio sarà per Borgo Podgora (15:25) e Borgo Piave (15:30) quindi il Giro entrerà a Latina con passaggio su viale Vittorio Veneto, viale 21 Aprile per poi prendere la strada dei Monti Lepini 156, con l’orario di transito per il capoluogo pontino stimato intorno alle 15:33 (in caso di gara veloce) o 15:44 in caso di gara “lenta”. Poi il gruppo si dirigerà per Borgo San Michele (15:46), Sezze Scalo (15:58) quindi il Gran Premio della Montagna di Sezze, intorno alle 16:10. Il Giro poi passerà nei pressi della zona archeologica di Privernum, nel territorio tra Priverno e Roccagorga e in quel punto è prevista la sosta della Carovana con una serie di eventi presso l’area del parco archeologico. I ciclisti poi imboccheranno la strada statale Terracina - Prossedi in direzione Terracina (16:29), passeranno per Capocroce (16:41) quindi prenderanno la via Appia (16.51) fino all’ingresso di Terracina da via Roma (17:00) per poi cimentarsi nel circuito finale intorno alle 17. Il mini tracciato all'ombra del tempio di Giove misurerà 9.2 km, porterà i ciclisti a passare in via Roma, quindi piazza della Repubblica e il transito nei pressi della zona portuale, scavalcheranno il ponte sul fiume Linea, per poi accedere sul lungomare (viale Circe) fino a viale Europa per poi passare sulla Pontina per poi tornare sull'Appia nei pressi dell'ospedale Fiorini fino al traguardo finale in prossimità delle Poste.