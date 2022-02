Non ci sono state, per via del Covid, manifestazioni ufficiali a Gaeta e Formia per il “Giorno del Ricordo”, ma la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale è stata ugualmente commemorata su siti istituzionali delle città del Golfo. “A partire dal 1948 – ha ricordato il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano - anche la nostra città ospitò circa 1.500 profughi giuliano dalmati, con picchi di 1.000 presenze giornaliere nei periodi di maggiore affluenza. Quelle persone, segnate dal dolore e dalla sofferenza, vennero sistemate alla meglio nella caserma Vittorio Emanuele II (ex convento di San Domenico), nella parte alta del quartiere medioevale. E sempre vicino alla stessa struttura venne allestita una cucina da campo nella caserma Cavour (ex monastero di Santa Caterina). Altri esuli invece trovarono ospitalità nell'ex Caserma Cosenz, ubicata di fianco al Santuario della SS. Annunziata”. Numerosi i commenti al post del sindaco Mitrano. “Grazie per il ricordo – ha scritto Alga Plebani, una donna figlia di esuli – Mia madre era esule da Pola. Spesso torno a Gaeta e ritrovo luoghi della mia prima infanzia con mola emozione . Gaeta mi è rimasta nel cuore”. A Formia il circolo culturale “Araba Fenicia”, che da anni è protagonista di manifestazioni commemorative dell’evento, lo ha ricordato oggi, insieme con Fratelli d’Italia e il movimento civico “Guardare oltre”, con un post e delle foto con la scritta: “Dalle foibe… all’esodo.1943-1956. Io non dimentico”.