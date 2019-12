Il generale Minicucci in visita ai carabinieri del comando provinciale di Latina: auguri e consegna di benemerenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il generale di brigata Marco Minicucci comandante della Legione Carabinieri Lazio, ha fatto visita ai militari del comando provinciale di Latina, in occasione del tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie e di fine anno. L'appuntamento, come da tradizione, si è svolto presso il circolo ufficiali del 4^ Rtm Aeronautica di Latina-Borgo Piave.L’alto ufficiale è stato accolto dal comandante della caserma dell’Aeronautica pontina, generale di Brigata Vincenzo Falzarano, dal comandante provinciale dell’arma colonnello Gabriele Vitagliano, nonché da ufficiali, sottufficiali e carabinieri, provenienti dalle rispettive articolazioni dei comandi territoriali, unitamente ad alcuni rappresentanti dell’associazione nazionale carabinieri, ai delegati degli organismi di rappresentanza e alle famiglie dei militari destinatari di riconoscimenti per particolari operazioni di servizio.Il generale, dopo aver ringraziato i presenti per il lavoro quotidiano svolto, finalizzato alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché alla vicinanza con la popolazione, ha espresso un d omaggio ai carabinieri caduti in servizio sull’intero territorio nazionale.Nel corso dell’evento, il generale Minicucci ha consegnato degli attestati di benemerenza ai militari del comando provinciale di Latina, che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio tese a contrastare la criminalità nel territorio pontino. Qui l'elenco dei militari premiati