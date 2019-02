Il generale Ciceri in visita al comando provinciale carabinieri di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il comandante interregionale Carabinieri “Podgora”, generale di corpo d’armata Ilio CiceriI, ha visitato qeusta mattina il comando provinciale dell'Arma a Latina per porgere il saluto alle varie componenti in servizio nella sede. Dopo un breve e cordiale incontro con il prefetto Maria Rosa Trio, e con procuratore facente funzioni Carlo Lasperanza, l'alto ufficiale è stato ricevuto dal comandante provinciale, colonnello Gabriele Vitagliano ed ha incontrato gli ufficiali dei reparti dipendenti, i comandanti delle stazioni i militari dei vari gradi e ruoli e della rappresentanza militare.Durante l’incontro il generale ha ringraziato tutti i presenti rinnovando il suo plauso per la lodevole attività istituzionale svolta che vede impegnati quotidianamente i militari al fianco della cittadinanza nel contrasto ai fenomeni criminali.Al termine dell’incontro il comandante interregionale ha lasciato il capoluogo pontino alla volta della tenenza di Gaeta, dove prima si è intrattenuto con il personale presente, quindi ha visitato la motovedetta ormeggiata in porto, quindi è ripartito alla volta della Capitale.