Il futuro di un Paese senza figli, se ne parla a Lenola con "Intervista sotto le stelle"

Ultimo aggiornamento: 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Un paese senza figli non ha futuro?". Se ne parlerà domani, mercoledì 24 luglio, a Lenola per "Intervista sotto le stelle". Un tema centrale per il presente e il futuro dell’Italia, quello della natalità, che chiama in causa anche il destino dei piccoli borghi, visti i trend in crescita di mortalità e invecchiamento della popolazione e il contemporaneo crollo nel numero dei nuovi nati, che da ormai oltre 10 anni caratterizza l’Italia e le sue città piccole e grandi.«Senza figli non c’è futuro, senza bambini presto crollerà il Welfare centrale e anche quello locale: è collassato il sistema pensionistico, a breve imploderà il Servizio Sanitario così come lo conosciamo. Ecco perché è importante e, anzi, decisivo rimettere al centro i figli come priorità. Troppo spesso ne parliamo solo in prossimità dell’uscita dei dati Istat o delle elezioni, ma poi quest’urgenza non si traduce in azione politica concreta»: sono le parole del presidente nazionale del Forum delle Associazioni familiari, Gigi De Palo, che su questi argomenti sarà intervistato dal direttore del quotidiano "Leggo", Davide Desario. L'appuntamento è alle 21 presso l’Anfiteatro "De Filippis" di Lenola