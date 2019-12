Il formiano Francesco D'Angelis vince 22.500 euro alla trasmissione L'Eredità

Il formiano Francesco D’Angelis, laureato in Lettere e attivo nel territorio come presidente della Lilt, è il vincitore della puntata di ieri de , la trasmissione a premi di Raiuno condotta da Flavio Insinna.



Rispondendo ai vari quiz, il 25enne concorrente del Golfo ha vinto un bel premio di 22.500 euro, qualificandosi per la puntata successiva.