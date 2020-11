Il figlio morto, il dolore, la fede. Anna Mazzitelli racconta la sua esperienza in un libro

La storia di Filippo, il figlio malato di leucemia e purtroppo deceduto, è stata prima un blog e poi è diventata un libro: "Con la maglietta a rovescio". Adesso Anna Mazzitelli racconta come "apparentemente ce l'ha fatta" a sopravvivere a un dolore così grande, in "Sulle punte dei piedi. Piovono miracoli" che domani - 10 novembre - sarà in vendita nelle librerie cattoliche e online.

Piovono miracoli è il blog attraverso il quale Anna e il marito, Stefano Bataloni - romani - hanno mantenuto i contatti con tutti coloro che volevano conoscere l'evoluzione della malattia di Filippo e che continuano ad aggiornare con contributi loro e di chi ha conosciuto il figlio. L'autrice racconta che il nuovo libro è nato dalla conversazione con un'amica, a cena. E' stata lei a spingerla a raccontare: «Io sto male come tutte le mamme che hanno perso un figlio - disse Anna all'amica - perché dovrei scrivere qualcosa, non ho mica una ricetta segreta che faccia stare bene, che lenisca il dolore, che faccia essere felici, dopo».

Invece, alla fine, ha scelto di farlo e da domani sarà disponibile. Il racconto di Anna riprende alcuni passaggi del blog ma fa anche una professione di fede: «Lui parla senza possibilità di essere frainteso, e malgrado a volte dica cose dure e difficili da digerire, mai mi lascia sola, mai smette di portare assieme a me la mia croce».

